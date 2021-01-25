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Futbol
İHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da Miguel Lopes gelişmesi! Sözleşme...

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Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da Miguel Lopes gelişmesi! Sözleşme...
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Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Miguel Lopes ile ilgili kararını verdi.

Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosuna Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Karlo Muhar ve Anton Maglica'yı dahil eden, Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Harrizon Manzala ve Ömer Uzun'a da kulüp bulmasını tebliğ eden sarı kırmızılı kulüp, Portekizli defans oyuncusu Miguel Lopes ile ilgili de kararını verdi.

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2 sezondur Kayserispor forması giyen 34 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kalacak. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Portekizli defans futbolcusunun, "Devre arası kulüp bulma telaşına girmek istemiyorum. Alacaklarımda indirime gidip kulüpte kalmak istiyorum" isteğine olumlu yanıt verildi.

Kayserispor kulübü tarafından lisansı askıya alınmış olan Miguel Lopes, geçen sezon 26 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında görev alırken bu sezon ise 13 Süper lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

 

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserisporda Miguel Lopes gelişmesi Sözleşme...

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