Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe maçı öncesi Göztepeli futbolcu Ege Özkayımoğlu'nun zor anları

#Göztepe#Ege Özkayımoğlu#Fenerbahçe
Fenerbahçe maçı öncesi Göztepeli futbolcu Ege Özkayımoğlunun zor anları

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe'de 20 yaşındaki genç oyuncu Ege Özkayımoğlu, karşılaşma öncesi verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.

Haberin Devamı

Kadıköy'de oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Ege, 4 gün önce annesini kaybettiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı.

"ÇOK HÜZÜNLÜYÜM, ÇOK CANIM YANIYOR"

Annesini 4 gün önce toprağa verdiğini ve çok üzgün olduğunu ifade eden genç futbolcu gözyaşlarını tutamazken "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Son 4 Gün benim için çok zor oldu. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum bu zamana kadar. Bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Ege Özkayımoğlu#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri