Fenerbahçe maçı öncesi Göztepeli futbolcu Ege Özkayımoğlu'nun zor anları

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Kadıköy'de oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Ege, 4 gün önce annesini kaybettiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı.

"ÇOK HÜZÜNLÜYÜM, ÇOK CANIM YANIYOR"

Annesini 4 gün önce toprağa verdiğini ve çok üzgün olduğunu ifade eden genç futbolcu gözyaşlarını tutamazken "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Son 4 Gün benim için çok zor oldu. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum bu zamana kadar. Bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.