Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'ya 3 kötü haber birden!

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan konuk ekibin golcü futbolcusu David Okereke, 9. dakikada attığı golle maçta takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Gaziantep FK'da sarı kart gören David Okereke ve şiddetli itirazdan ötürü kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Kırmızı-siyahlılarda 90+7. dakikada Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski de hakeme itirazları sonrasında arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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