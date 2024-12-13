Fenerbahçe maçı öncesi Eyüpspor'da Berke Özer şoku!

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer 45+1 dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Berke Özer'in yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.

Berke Özer, 2-2 biten Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonun kurtarış rekorunu kırmıştı.

SONRAKİ MAÇ FENERBAHÇE İLE

Eyüpspor, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.