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Fenerbahçe maçı öncesi Eyüpspor'da Berke Özer şoku!

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#Eyüpspor#Berke Özer#Fenerbahçe
Fenerbahçe maçı öncesi Eyüpsporda Berke Özer şoku
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 21:04

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da başarılı kaleci Berke Özer sakatlanarak kenara geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer 45+1 dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Berke Özer'in yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.

Berke Özer, 2-2 biten Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonun kurtarış rekorunu kırmıştı.

SONRAKİ MAÇ FENERBAHÇE İLE

Eyüpspor, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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#Eyüpspor#Berke Özer#Fenerbahçe

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