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Fenerbahçe maçı öncesi Çorum FK'da sakatlık şoku!

Güncelleme Tarihi:

#Çorum FK#Berat Özdemir#Sakatlık
Fenerbahçe maçı öncesi Çorum FKda sakatlık şoku
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 13:31

Çorum FK, Berat Özdemir'in sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Süper Lig'de bugün saat 16.00'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çorum FK, Berat Özdemir'in sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir’in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir.

Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

 

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#Çorum FK#Berat Özdemir#Sakatlık

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