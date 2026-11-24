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Rusya ile devam eden savaşın gölgesinde hem Ukrayna Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Shakhtar Donetsk, gözünü Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi. Teknik direktör Arda Turan, Avrupa'daki kritik mücadele öncesinde oyuncularını dinlendirmek isterken hesaplar tutmadı.

ROTASYONUN FATURASI AĞIR OLDU

Ukrayna Ligi'nde sahasında Livyi Bereh'i konuk eden Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, Fenerbahçe karşılaşmasını düşünerek kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Tobias, Matvienko, Henrique, Marlon Gomes, Nazaryna, Alisson ve Traore gibi isimleri yedek kulübesinde oturtan Türk teknik adam, birçok önemli oyuncusunu sarı-lacivertlilerle oynanacak mücadeleye sakladı. Ancak turuncu-siyahlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak ligde kritik bir puan kaybı yaşadı.

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POLONYA SINIRINDA KRİZ ÇIKTI: 8 OYUNCUNUN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Lig karşılaşmasının ardından Londra'ya gitmek üzere hazırlıklarını tamamlayan Shakhtar Donetsk kafilesi, Ukrayna'nın Lviv kentinden Polonya'ya hareket etti. Ancak sınır kapısında yaşanan sistemsel sorun, Ukrayna temsilcisinin seyahat planlarını altüst etti. Arda Turan, teknik ekip ve sekiz futbolcunun Polonya'ya geçişine sistemde yaşanan problem gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

ARDA TURAN 3 SAAT BEKLEDİ

Yaklaşık üç saat süren bekleyişin ardından Arda Turan ve teknik ekibin sınırdan geçişine izin verildi. Türk teknik adam ve yardımcıları, planlanan şekilde Londra'ya ulaştı. Ancak aynı sorunla karşı karşıya kalan sekiz futbolcu, işlemlerin tamamlanmasının ardından ancak ertesi sabah İngiltere'ye uçabildi. Kafilenin farklı zamanlarda Londra'ya ulaşması nedeniyle Arda Turan'ın Fenerbahçe karşılaşması öncesinde hazırladığı antrenman programında değişikliğe gidildiği öğrenildi.

EN ÖNEMLİ GOL SİLAHI YOK

Shakhtar Donetsk'te Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sakatlıklar da Arda Turan'ın canını sıkıyor. Ukrayna temsilcisinin hücum hattındaki en önemli isimlerinden Kaua Elias, ayak tarak kemiğinin kırılması nedeniyle ameliyat olmuştu. Brezilyalı golcünün yanı sıra savunma oyuncusu Marlon ve kanat oyuncusu Pedrinho da sarı-lacivertliler karşısında forma giyemeyecek.

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İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK VİRAJ

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada dört puan toplayan Shakhtar Donetsk için Fenerbahçe mücadelesi büyük önem taşıyor. Devler Ligi'nde ilk 24 takım arasına girerek yoluna devam etmek isteyen Arda Turan'ın öğrencileri, sarı-lacivertliler karşısında galibiyet alarak umutlarını son üç haftaya taşımayı hedefliyor.