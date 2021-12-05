'Fenerbahçe maçı gibiydi, Galatasaray artık Avrupa'ya nasıl bilet bulacağını düşünsün'

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Galatasaray - Altay maçı için yazarlarımızın görüşleri şu şekilde:

KANAT ATKAYA: MENZİL DIŞINA ÇIKIŞ

G.Saray artık ligdeki her maçını ‘zirve hedefinden önce son çıkış’ tedirginliğiyle oynamak durumunda. Avrupa performansı gurur ve keyif veren genç takımı ‘oyunu ha oturdu ha oturacak’ umuduyla izlemek güzel fakat bir yandan da yukarıya tırmanmak için tepilen fırsatlar var. Yaşadığı serbest düşüşü durdurmak amacındaki Altay’dı bu kez rakip ve maçın 10 dakikası geçildiğinde “Golü atmak üzereyim, haberiniz olsun” sinyalini güçlü şekilde veren taraf da oydu.

Kendi oyun planını hatırlamakla Altay’ın hareketli ve tedirgin edici başlangıç hamlesi arasında bocaladı Galatasaray ve 17’nci dakikada golü kalesinde gördü.

GENETiK MiRAS

Altay, tüm deplasman takımlarının genetik miras yoluyla edindikleri şekilde ‘öne geçince geriye yaslanmayı’ tercih etti ve Galatasaray akınlarının sıklaştığı süreç başladı.

Galatasaray çok incesinden ofsayta, direğe, etkili alanda etkisiz vuruşlara takıldı fakat sonuçta yoğunlaşan ataklar karşısında bocalamaya başlayan rakibini yakaladı. Marcao’nun Feghouli’ye verdiği ‘asistin asisti’ niteliğindeki enfes pas, Halil üzerinden gole dönüştü ve ilk yarı böylece sona erdi.

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HIRS, KARARLILIK VE PANiK

İkinci yarı öne geçmek için hırs, kararlılık, panik karışımı bir saldırı planıyla sahaya çıktı Galatasaray.

Bu baskı Halil’in değerlendiremediği veya ilerleyen dakikalarda Barış Alper’in bencilliğine kurban giden türden net pozisyonlar getirirken Altay da rakibini diken üstünde tutacak çıkışlar yaptı. Galatasaray ve Altay 68’inci dakikada senkronize şekilde oyuncu değişiklikleriyle kadrolarını harmanladı ve tazelenmeden ‘ilk’ kârlı çıkan taraf sarı kırmızılılar oldu. Van Aanholt’un kullandığı köşe vuruşunda Diagne harika bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdiyse de maçın hikâyesi böyle noktalanmadı.

CÜNEYT ÇAKIR’A BRAVO, ALKIŞLAR!

Neyi gördüğünü neyi görmediğini, pozisyonları nasıl gördüğünü ve nasıl göremediğini bilemez hale geldiğimiz Cüneyt Çakır performansı var bir de elbette... Kendisini penaltı vermeye ikna edene kadar bekledikten sonra maçın biletini de 2-2 olarak kesti.

Hakem kararlarını veya performanslarını bahane olarak kullanmayı sevmem, Galatasaray’ın dev eksikleri veya Altay’ın emekleri gölgelensin hiç istemem fakat Çakır’a bravo, ben böyle ‘performans’ az gördüm, alkışlar!

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Galatasaray da artık gelecek sezona nasıl Avrupa bileti bulacağını düşünmeye başlasın, bu iradesiz oyunla tutturulacak hedeflerin hepsi menzil dışında kalmak üzere...

BANU YELKOVAN: GALATASARAY VAR'LA YOK

Maçtan hemen önce Trabzon yenilmezlik serisini 27 maça çıkarmış ve Abdullah Avcı 8 maç üst üste kazanarak kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakalamışken, lige, en azından moralmen devam edebilmek adına, kazanmak dışında başka hiçbir opsiyonu olmadan çıktı Galatasaray sahaya. Sarı kırmızılıların geçen haftaki Avrupa rotasyonlu kadrosu değişmiş, Cicaldau’nun yokluğunda ideal kadrosuna yakın bir 11 sahaya çıkmıştı. Berkan-Taylan ikilisinin bir arada oynadığı maçlardaki üretkenlik sorunu yüzünden orta sahada Morutan’la, forvette de Halil yerine Diagne’yle başlanacağını düşünenler yanıldı.

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ALTAY MORALLi GELMiŞTi

Altay’ını son 7 lig maçında galibiyet görememiş olması, onları klasmanın 13. sırasına demirlemiş, yıllar sonra Süper Lig’e dönen İzmir temsilcisi aradığı morali hafta arası Türkiye Kupası’nda tur atlayarak bulmuştu. O moralle İstanbul deplasmanından puan çıkarmanın hesabını yapıyordu. Aradıkları golü, daha 17. dakikada Pinares’in güzel vuruşunda buldular. Galatasaray hiç beklemediği bir şekilde geriye düştükten sonra 34. dakikada Halil’le durumu eşitleyerek stresini çabuk attıysa da beraberliği bozmak için uzun süre beklemesi gerekecekti.

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FENERBAHÇE MAÇI GiBi

69. dakikada oyuna giren Morutan ve Diagne’nin oyunu iyiden iyiye hareketlendirmesi sonucunda, Galatasaray bir kez daha maçı son 30 dakikaya sıkıştırdı ve aranan gol 80. dakikada Diagne’den geldi. Golden sadece 6 dakika sonra VAR uyarısıyla gelen penaltı, tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi skorun zor değişeceği dakikalarda ağları buldu ve Bamba sadece skoru değil, Galatasaray’ın bu çok ilginç sezonda ligde olmadığını da tescil etmiş oldu.