Fenerbahçe, Lyon'da taşları yeniden oynattı!

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Fransa basını, Lyon’un Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmasını ‘başarısızlık’ olarak değerlendirdi ve faturayı teknik direktör Pierre Sage ile Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Gürcü forvet Georges Mikautadze’ye kesti. Medyada yer alan yorumlar şöyle:

· L’EPUiPE: Lyon’un son 16’ya kalması hâlâ kesinleşmedi. Fenerbahçe karşısında berabere kalmaktan daha iyisini yapamadılar.

· FOOT MERCATO: İstanbul’da kazansalar Sage rahat nefes alabilirdi. Takımın isteksizliği ve Georges Mikautadze’nin etkisizliği sonucu belirledi.

· LE PARiSiEN: Sage’in koltuğunun sallandığı bir dönemde bu beraberlik onun adına iyi olmadı. Teknik direktör arayışı başladı.

· LE FiGARO: Mikautadze İstanbul’da iyi bir maç çıkarmadı. Lacazette ile başlamak tercih edilseydi her şey daha farklı olabilirdi.

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