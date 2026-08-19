Fenerbahçe-Lyon maçını yazdılar: Uzun vadede başarı için, süperstarlar yetmez!

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada rakip kalede tehlikeler oluşturdu. Oyunun sık sık durmasıyla temposunu kaybeden sarı-lacivertliler karşısında Olimpik Lyon topa daha fazla hakim olmaya başladı. Fenerbahçe, kalesine gelen ilk tehlikede 40. dakikada Openda'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-0 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya çok etkili giren Fenerbahçe, 47. dakikada Mason Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı. Golün ardından üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, birkaç etkili pozisyondan faydalanamadı. Müsabakanın son bölümünde iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

HÜRRİYET YAZARLARI, MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarları Mehmet Ayan ve Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin performansını kaleme aldı.

MEHMET AYAN: TARAFTAR KADAR OLAMAYAN TAKIM!

Yetenek seti açısından daha önde olduğumuz Fransız ekibine oyunda yenildik. İstediğini alan takım Lyon oldu.

Okan Buruk, Frankfurt maçına Sanchez-Singo denemesiyle çıkmış 5 yemişti. İsmail Kartal da benzer riski ön tarafta aldı. Talisca’nın yanına tam hazır olmayan Vedat denemesi, bu seviyede bu denemeyi kaldıracak cinsten değildi.

99 puan aldığı sezonun alamet-i farikası rakip sahada kaybettiği topları basıp alıp, atak sürekliliğini sağlayıp rakibi afallatmasıydı. Talisca-Vedat ile nasıl ikinci topa baskı yapıp kazanacaksın? Kaldı ki elinde onları iyi kademelendirecek Guendoizi-Kante ikilisi vardı ama yetmedi. Bu “yersiz” kuruluma karşı iyi başladık. 9’da Vedat’ın kafa vuruşu kaliteli olsa, 1-0 önde başlayacaktık.

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KOLAY BİR GOL ATTILAR

İsmail hoca, beklerine ileri çıkma talimatını vermiş çizgiye inme konusunda güçlü setler oluşturmuştu. Ancak taraftarın neredeyse 30 dakikalık coşkusu sonrası oyun da sönümlendi. Son 15 dakika topa daha çok sahip olan Lyon, ceza alanındaki paslaşmalarla kolayca buldu golü devre sonuna doğru.

İkinci yarının en güzel dakikasında gelen Greenwood golü sonrası momentum bize geçmeliydi. Hem yapamadık, hem yaptırmadılar. Oyunun golle, tribünle, moralle bize geçmesine izin vermeyip 2 de gol pozisyonu buldular. Topla ilerlemekten ziyade, topu ileri taşımayı prensip edindiler. Bu da zaman-zaman savunma dengemizi bozdu. Oyuna girmemizi engelledi.

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ASENSIO OYUNA GİRDİ AMA

68’de tribünler ASENSIO diye inledi; 71’de İsmail hoca onu oyuna attı. Ancak yeterli katkıyı alamadı. Direkten dönen top harici 47-93 arası heyecanlandık mı? Bilemiyorum!

Sonuç bakımından ikinci maça umutlu değil kederli gidiyoruz. Yetenek seti açısından daha önde olduğumuz Fransız ekibine oyunda yenildik. İstediğini yapan ve alan Lyon oldu.

İşimiz kolay değil. Elimizdeki fırsatı, dakikalar geçtikçe gerileyen bir oyun ile kaybettik.

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE'NİN İYİ OYUNCULARI VE AMA İYİ BİR OYUNU YOK!

Her şeyden önce şunu anlamak gerek: Asensio ve Talisca aynı mevki oyuncusu değiller. Evet, görev bölgeleri aynı gibi duruyor, tahtada aynı yere yazılıyorlar: Orta saha ile santrforun arasına... Ancak Asensio bir oyun kurucu; Talisca ise “ikinci santrfor”. Asensio topla daha fazla buluşur, daha fazla asist yapar, daha fazla yaratır. Talisca topa daha az dokunur, daha az asist yapar, daha çok gol atar. Talisca’lı oynayan bir takım aslında 4-2-3-1’den çok 4-4-2’ye yakındır. Yani aslında ikisine de bazen işin kolayına başvurup “on numara” denilse de, çok farklı futbolcu tipleri bunlar.

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Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ne karşı son yarım saatte topa tamamen sahip olup neredeyse hiç net pozisyon yaratamamasının sebebi buydu. Asensio çıktı, sahada iki santrfor var (Muriç-Talisca). Ve onlara sürekli kenar ortası yapan diğerleri. Sahada iyi oyuncular var ama oyun yok. Daha doğrusu bir plan yok. İkinci-üçüncü bölge arası bağlantı yok.

İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçı son bölümündeki oyunu çok beğenmiş olmalı ki aynı futbolcularla çıktı Lyon önüne! Sahada gerçekten iyi oyuncular var, iki uluslararası ön libero var (Kante-Greenwood), iki üst seviye santrfor var (Muriqi-Talisca). Ancak iki bloğu bağlayacak oyuncu yok. Linkup player (bağlantıcı) yok. Fenerbahçe bir maçı Muriç’le, bir maçı Lukaku’yla, bir diğerini Greenwood’la kazanabilir. Bu normal. Ancak uzun vadede başarı için süperstarlar yetmez, bir planınız, bir stratejiniz olmalı.

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İSMAİL KARTAL SAATİ DUVARA ASABİLİR

Fenerbahçe kadrosunda tek kreatif orta saha oyuncusu şu anda Asensio. Elinde daha iyisi olsa elbette Asensio’yu kenarda oturtabilirsin. Ancak yoksa, Asensio’yu oturtma lüksün olmuyor. İki Graz, bir Gençlerbirliği maçında 60’larda Asensio’yu çıkararak ezbere bir değişiklik yaptığını hissettirmişti zaten İsmail Hoca.

Hafta sonunda İsmail Kartal’ın bir “Asensio saati” var ve alarmı çalınca oyundan alıyor İspanyol’u demiştim. O saati artık pek fazla kullanma şansı olmayabilir İsmail Hoca’nın maalesef. Zira tercihleri yanlış. Sonuçlar bireysel performanslara bağımlı. Ve bir planı yok hissi veriyor.