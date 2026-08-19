Fenerbahçe-Lyon maçını Nihat Kahveci değerlendirdi: Kerem sahada yok! Takım, Asensio diye bağırdı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı.

Fenerbahçe-Lyon maçını değerlendiren yorumcu Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nu çok sert eleştirdi.'Hiç bir katkısı yok' diyen Kahveci, sözlerine şöyle devam etti:

İlk yarıda Brown ve Kerem'in ofansif anlamda hiçbir katkısı yok. Kerem yine sahada yok maalesef. Artık Kerem Sturm Graz maçında koştum koştumla Fenerbahçe formasını her zaman üzerinde giyemez. Giyindirtilmemelidir de. Artık işin bir ofansif katkısı olmalı. Kerem devre arasında çıksa kimse itiraz eder miydi?

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ASENSIO KÖTÜ OYNUYOR DİYORUM AMA...

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'dan da sözlerinde bahseden Kahveci, "Seyirci Asensio diye bağırdı. İster abi Asensio bu sene şimdiye kadar bir şey yapmadı. Ama bu yapmayacak anlamına gelmez. Sahada birçok yapmayan oyuncular varken. Hiç oynaması beklenmeyen oyuncuları bile Asensio’dan daha geç alırken oyundan ben bu adaletsizliği sevmem. Asensio kötü oynuyor diyorum ama 13 gol ve 13 asistle geçen sene gelmiş.

Fenerbahçe geçen sene yarışın içerisindeyse geçen sene belli başlı haftalara kadar Asensio sayesinde oradaydı. Hiç mi kredisi yok ya? İsmail hoca Fenerbahçe’yi bu kadar takip ettin. Asensio’nun sakatlıktan sonra hazır olmadığını biliyorsun ama sen bunu idmanda toparlayamayacaksın ki fiziksel olarak yerine oynattıkları ondan iyi oynasa filan. Ya da oyundan aldıktan sonra filan oyuna girenler ondan iyi oynasa zaten hiçbir şey demeyeceğim. Bence Fenerbahçe taraftarı da bir şey demez o zaman." değerlendirmelerinde bulundu.

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TAKIM ASENSİO DİYE BAĞIRDI

Fenerbahçe'deki saha içi problemine değinen Kahveci, "Fenerbahçe’nin geriden oyun kurulumunda ya da ön tarafa gittiğinde takım Asensio diye bağırdı. Ama işte Fenerbahçe’de sıkıntı var. Ne dedim bugün Fenerbahçe için? Bugün kenarlara etkili kullanırsa başarılı olur. Fenerbahçe merkezi iyi kullanamıyor bu formasyonda. Tamam rakip kalabalık ama.

Bir Asensio formda olsa merkezden her türlü oynarsın. Asensio formda değil. Allah’ını seversen ya. Asensio, yok tam hazır değil. Vedat hazır mı ya? Fiziksel olarak hazır olan Kerem ne katıyor? Atletik olan git gelli Brown ilk yarıda sahada mıydı? Semedo bildiğimiz Semedo mu? İş niye bu kadar Asensio’ya patlıyor ya?" ifadelerine yer verdi.

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DEPLASMANA ÇOK MUTSUZ GİTMİYORUM

Sarı-lacivertli ekibin tur şansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Deplasmana çok mutsuz gitmiyorum. Tur yüzde 51 Fenerbahçe’deydi. Şimdi ise yüzde 51 Lyon’a geçti. Çünkü iç sahada kendi seyircisi önünde oynayacak. İç sahada Sparta Prag’a üç gol attı. Tamam rakip eksik kaldı ama çok iyi oynadılar. O yüzden turu yüzde 51 Lyon geçer diyorum.

Fenerbahçe’de düzelmesi gereken çok şey var. Pas temposu, önde birazcık set oynamaya çalışabilme… Ama Fenerbahçe işte yıldız oyuncu aldı. Al sana Greenwood. Bugün artık risk al Greenwood dedim. Aldın, geriye verdin. Aldın geriye, verdin. Bugün artık fizik olarak toparlanmıştı. Dribbling dene dedim. İlk yarıda denedi. Top gelmeyince geriye geldi. Ake’den Skriniar’dan top aldı." dedi.