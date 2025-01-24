Fenerbahçe Lyon maçı sonrası Nihat Kahveci'den Cengiz Ünder'e veryansın!

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lyon maçı sonrası Nihat Kahveci, sarı lacivertlileri değerlendirdi.

Nihat Kahveci, Kontra Spor Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:



'Tadic’i 82 dakika oyunda tutar mıydım? Islıklandı yeri geldi, sonra alkışlandı. Hak etmiyordu da ıslıklanmayı. Ama bugün bağırıyordu. Mourinho beni oyundan al diye bağırıyordu resmen.'

NE OLDU SANA CENGİZ?

'Cengiz, seni ben Milli takımda yazıp etrafını dolduruyordum ne oldu sana? Önündeki topu bile rakibe verdi. Lyon da maçı rölantiye aldı.'

RAMOS YUSUF!

'Yusuf Akçiçek’e helal olsun. Sergio Ramos gibi oynadı. Ben bu maçlarda oynarım mesajını verdi. İrfan Can Eğribayat sana da helal olsun.'

'Mourinho resmen bugün yenemiyorsam yenilmeyim dedi. Sadece 1 pozisyonla bu kadro olmamalı. Böyle oynamamalı.'