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Fenerbahçe Lyon maçı sonrası Nihat Kahveci'den Cengiz Ünder'e veryansın!

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Mourinho
Fenerbahçe Lyon maçı sonrası Nihat Kahveciden Cengiz Ündere veryansın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 10:55

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası eski milli futbolcu ve Türk futbolunun efsane golcülerinden Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, performansıyla eleştiri yağmuruna tutulan Cengiz Ünder hakkında da konuştu. İşte o sözler...

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lyon maçı sonrası Nihat Kahveci, sarı lacivertlileri değerlendirdi.

Nihat Kahveci, Kontra Spor Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

'Tadic’i 82 dakika oyunda tutar mıydım? Islıklandı yeri geldi, sonra alkışlandı. Hak etmiyordu da ıslıklanmayı. Ama bugün bağırıyordu. Mourinho beni oyundan al diye bağırıyordu resmen.'

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NE OLDU SANA CENGİZ?
'Cengiz, seni ben Milli takımda yazıp etrafını dolduruyordum ne oldu sana? Önündeki topu bile rakibe verdi. Lyon da maçı rölantiye aldı.'

RAMOS YUSUF!
'Yusuf Akçiçek’e helal olsun. Sergio Ramos gibi oynadı. Ben bu maçlarda oynarım mesajını verdi. İrfan Can Eğribayat sana da helal olsun.'

'Mourinho resmen bugün yenemiyorsam yenilmeyim dedi. Sadece 1 pozisyonla bu kadro olmamalı. Böyle oynamamalı.'

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Mourinho

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