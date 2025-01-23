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Fenerbahçe Lyon maçı öncesi Djiku konuştu! 'Mourinho en iyisi olmam için zorluyor'

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#Fenerbahçe#Mourinho#Djiku
Fenerbahçe Lyon maçı öncesi Djiku konuştu Mourinho en iyisi olmam için zorluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 15:06

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile oynayacağı müsabaka öncesi sarı lacivertlilerin Ganalı oyuncusu Djiku, lequipe'e açıklamalarda bulundu. Djiku yaptığı konuşmada Lyon'a karşı dinamik ve saldırgan bir oyun oynayacaklarını ifade ederken, Jose Mourinho'dan da övgüyle bahsetti.

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Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Djiku, Fransız medya organı lequipe'e açıklamalarda bulundu.

Djiku yaptığı konuşmada Lyon'u takip ettiğini ifade ederken: 'Avrupa kupalarında önemli bir geçmişe sahip takımlarla karşılaşmak her zaman bir zevktir. Lyon'u yakından takip ediyorum ve gerçekten çok yetenekli oyuncuları olduğunu düşünüyorum" dedi.

'MOURINHO, EN İYİ VERSİYONUM İÇİN BENİ ZORLUYOR'
Ganalı futbolcu konuşmasının devamında Mourinho'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, 'Aramızda karşılıklı güvene ve saygıya dayalı bir ilişki var. Mourinho, kendimin en iyi versiyonu olmam için beni zorluyor ve üzerimde büyük bir etkisi var. Çok talepkar teknik adam ancak başarılı olmasının sırrı da bu.' dedi.

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'İZLEYENLER, DİNAMİK, SALDIRGAN OYUN GÖRECEK'
Fenerbahçeli futbolcu konuşmasının sonunda Lyon maçına ilişkin,'Tadic, Fred, Dzeko, Saint-Maximin ve En-Nesyri gibi üst düzey oyuncularımız var. Bu isimler takıma kalite, teknik ve deneyim katıyor. Hızlı hücuma çıkmayı seven, dengeli bir oyun oynuyoruz. Lyon karşısında bizi izleyenler, bol yaratıcılık ve inisiyatif içeren, dinamik ve saldırgan bir oyun görecek' ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Djiku

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