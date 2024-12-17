FenerbahÃ§e Lyon maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta oynanacak Biletler Ã§Ä±ktÄ± mÄ±

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FenerbahÃ§e - Lyon maÃ§Ä±, UEFA Avrupa Ligi kapsamÄ±nda oynanacak Ã¶nemli bir mÃ¼cadele olacak. SarÄ±-lacivertli ekip, gÃ¼Ã§lÃ¼ FransÄ±z temsilcisi Lyon ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. FenerbahÃ§e'nin son dÃ¶nemdeki formu ve Lyon'un deneyimli kadrosu, maÃ§Ä± oldukÃ§a Ã§ekiÅŸmeli kÄ±lacak. FenerbahÃ§e, evinde galip gelerek gruptan Ã§Ä±kma yolunda Ã¶nemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÃ‡E LYON MAÃ‡I NE ZAMAN SAAT KAÃ‡TA OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamÄ±nda FenerbahÃ§e - Lyon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 23 Ocak 2025 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 20:45'te oynanacak. MaÃ§, TRT 1 kanalÄ±ndan ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlanacak.

FENERBAHÃ‡E LYON MAÃ‡I BÄ°LETLERÄ° Ã‡IKTI MI?Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletleri henÃ¼z resmi olarak yayÄ±nlanmadÄ±.