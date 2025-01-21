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Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Fenerbahçe Lyon Maçı#UEFA Avrupa Ligi#Maç Ne Zaman
Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 13:42

Fenerbahçe - Lyon maçı, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024/2025 sezonunun heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olarak futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde dört kez karşılaştığı Lyon karşısında ilk galibiyetini arayacak. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Fenerbahçe - Lyon maçı, Avrupa kupalarında daha önce dört kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, Lyon ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kazanarak, Fransız temsilcisi karşısındaki yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

 

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2024/2025 sezonunun 7. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe - Lyon karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Ocak 2025 tarihinde saat 20.45'te TRT 1 ekranlarında olacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ:

  • Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde, Lyon ile oynadığı 4 maçın tamamını kaybetti. Sarı-lacivertliler, Lyon karşısında hiç galibiyet almadı.
  • Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en fazla mağlubiyet aldığı ülke ise Fransa. Sarı-lacivertliler, Fransız ekiplerine karşı 12 kez mağlup oldu.
  • Lyon, Avrupa kupalarında Fenerbahçe'yi daha önce hiç mağlup etmedi ve kulüp tarihindeki ilk 5 karşılaşmasında da bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.
  • Fenerbahçe'nin, Fransa takımlarına karşı son 5 iç saha maçında yenilmedi (1 galibiyet, 4 beraberlik). Ancak son iki iç saha mağlubiyetini Lyon karşısında aldı (Ekim 2004 & Eylül 2001).
  • Lyon, deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını kaybetmedi (6 galibiyet, 2 beraberlik). Bu, kulüp tarihindeki en uzun deplasman serisi.
  • Fenerbahçe'nin son iç saha mağlubiyeti 2008 yılında (Athletic) gerçekleşti ve o tarihten sonra üst üste iki iç saha mağlubiyeti yaşamadı.
  • Bu sezon Avrupa kupalarında beş golle dikkat çeken Edin Dzeko, 2020/21 sezonunda Roma formasıyla daha fazla gol atmıştı (6 gol).
  • Youssef En-Nesyri, son yıllarda Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında en fazla gol atan Afrikalı oyuncular arasında yer alıyor.
  • Lyon'un yıldızı Alexandre Lacazette, kulüp tarihinin en fazla Avrupa kupası golü atan oyuncusu Juninho Pernambucano’nun rekoruna yaklaşmak istiyor (şu an 17 gol, Juninho'nun rekoru 18 gol).
  • Fenerbahçe'nin son Avrupa kupası maçında Athletic'e karşı aldığı 2-0’lık mağlubiyet, ev sahipliği yaptığı son iç saha kaybıydı. Fenerbahçe, üst üste iki iç saha mağlubiyeti alma alışkanlığına sahip değil.
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#Fenerbahçe Lyon Maçı#UEFA Avrupa Ligi#Maç Ne Zaman

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