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Fenerbahçe - Lyon maçı, Avrupa kupalarında daha önce dört kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, Lyon ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kazanarak, Fransız temsilcisi karşısındaki yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2024/2025 sezonunun 7. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe - Lyon karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Ocak 2025 tarihinde saat 20.45'te TRT 1 ekranlarında olacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ: