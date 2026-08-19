Fenerbahçe-Lyon maçı Fransa’da manşetlerde! ‘Greenwood’un dehası’

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Fenerbahçe ile Lyon’un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. İstanbul’daki karşılaşma, Fransız basınında da geniş yankı bulurken, birçok yayın kuruluşu maçın farklı detaylarını öne çıkardı.

‘Greenwood’un dehası’

L’Équipe, Fenerbahçe’nin beraberlik golünü atan Mason Greenwood’u ön plana çıkardı. İngiliz yıldızın bireysel kalitesiyle skoru değiştirdiğini belirten gazete, bu golün Fenerbahçe’nin rövanşa daha rahat gitmesini sağlayacağını vurguladı.

‘Atmosferden etkilenmedi’

L’Équipe ayrıca Lyon’un Kadıköy’deki yoğun atmosfere rağmen oyun disiplininden kopmadığını yazdı. Le Parisien de Lyon’un özellikle ilk yarıda daha etkili olduğunu ve İstanbul’dan avantajlı bir sonuçla ayrıldığını belirtti.

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‘Lyon’un pişmanlıkları var’

RMC Sport’ta Daniel Riolo ise Lyon’un beraberliğe rağmen maçın ardından bazı pişmanlıklar yaşayabileceğini söyledi. Fransız yorumcu, Lyon’un galibiyet fırsatlarını değerlendiremediği görüşünü dile getirdi.

Le Monde ve 20 Minutes da karşılaşmanın ardından Lyon’un tur umutlarının devam ettiğine dikkat çekti. Fransız basınında özellikle iki takımın oyun anlayışları, Greenwood’un golü ve Kadıköy’deki atmosfer öne çıkan başlıklar oldu.