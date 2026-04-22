Fenerbahçe, Lukaku için resmen masaya oturuyor! Yönetimle anlaştı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlamalarına erkenden başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerde hedef belirlendi.

GÖZLER ROMELU LUKAKU'DA

Sarı-Lacivertliler’in bu yaz transferdeki önceliklerinin başında golcü geliyor. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı listenin başında Romelu Lukaku bulunuyor. Başarılı forvet, Napoli ile kriz yaşıyor. Lukaku, geçen ay Belçika Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına rağmen Napoli’ye dönmeyi reddetmişti. İtalyan ekibi, 26 Mart’ta kulüp tesislerinde olmasını istediği golcünün dönmemesi üzerine kadro dışı kararı almıştı.

YÖNETİMLE ANLAŞTI

Lukaku, önceki gün Napoli’ye gitti ve yönetim ile bir araya geldi. Toplantıda 32 yaşındaki oyuncunun 24 Mayıs’a kadar ülkesinde Antwerp’te çalışmalarını sürdürmesi ancak bunun karşılığında Napoli’nin belirlediği para cezasını ödemesi konusunda anlaşma sağlandı. Taraflar ayrıca, sözleşmesinde son seneye girecek olan Romelu Lukaku’nun bu yaz satılması için el sıkıştı.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Napoli, 2024’te yaklaşık 30.7 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcuyu çok daha az bir bedelle göndermeye hazır. Lukaku’nun vergilerle yıllık maliyeti de 12 milyon Euro. Fenerbahçe, sezon bitmeden resmi temaslara başlayacak. Beşiktaş da Belçikalı forvetin peşinde. Sarı-Lacivertliler, Napoli ile Elif Elmas ve Kim min-jae satışlarıyla kurduğu iyi ilişkileri kullanmak istiyor. Lukaku bu sezon 7 resmi maçta 64 dakika süre alıp 1 gol attı.