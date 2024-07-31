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Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'in son durumunu açıkladı!

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#FENERBAHÇE#Fred#Sakatlık
Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fredin son durumunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 12:18

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etmiş ve toplam skoru 6-4'e getirerek bir üst tura yükselmişti. Sarı - lacivertlilerde Fred, maçın ilk yarısında sakatlanarak kenara gelmişti.

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Fenerbahçe ile Lugano, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında kozlarını paylaşmıştı. Sarı - lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırmıştı.

Sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu Fred, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak kenara gelmiş ve yerini İsmail Yüksek'e bırakmıştı.

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun son durumuna dair bir açıklama yayımladı. Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

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SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fredin son durumunu açıkladı

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#FENERBAHÇE#Fred#Sakatlık

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