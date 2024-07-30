Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Fenerbahçe Lugano maçı kadrosu (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı)

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe Lugano karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek. Peki, Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Lugano maçı kadrosu...

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, 30 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Lugano ile mücadele edecek. Karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İsviçre'de oynanan ve Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı ilk maçta 4-3 galip gelen sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantaj elde etti.

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Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Robert Jones düdük çalacak

Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalacak.

Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturacak. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik edecek.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI KADROSU

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.