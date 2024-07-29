Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı)

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe Lugano karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek. Peki, Fenerbahçe-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Lugano maçı canlı izle bilgisi...

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, 29 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Lugano ile mücadele edecek. Karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İsviçre'de oynanan ve Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı ilk maçta 4-3 galip gelen sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantaj elde etti.

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Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Robert Jones düdük çalacak

Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalacak.

Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturacak. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko