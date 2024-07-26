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Fenerbahçe Lugano maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? FB Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçı bilet fiyatları ne kadar?

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#Fenerbaheçe#Lugano#Bilet
Fenerbahçe Lugano maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak FB Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçı bilet fiyatları ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 17:49

Fenerbahçe Lugano maçı biletleri satışa çıkış tarihi belli oldu. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçı bilet fiyatları de belli oldu. Fenerbahçe Lugano maçı biletleri, karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Rövanş maçı heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihe odaklandı. Peki Fenerbahçe Lugano maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi FC Lugano ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçına çıkıyor. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe Lugano maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Lugano, 30 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.00’da başlayacak.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe ve Lugano iletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçemizin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano’yu ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

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30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’da oynayacağı karşılaşmanın bilet detayları şu şekilde:

27.07.2024 Cumartesi günü saat: 13.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

28.07.2024 Pazar günü saat: 11.00 itibariyle Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)

29.07.2024 Pazartesi günü saat: 11.00 itibariyle genel satışa sunulacaktır.

Biletler transfere kapalı olacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır."

FENERBAHÇE-LUGANO BİLET FİYATLARI 2024

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 900,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK 1.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK 1.700,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK 2.200,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 3.050,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H -BLOK 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK 4.150,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 4.750,00 TL
VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 14.500,00 TL

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#Fenerbaheçe#Lugano#Bilet

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