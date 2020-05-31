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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Fenerbahçe logolu maskeleri satışa çıkardı!

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Fenerbahçe logolu maskeleri satışa çıkardı!
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Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlem amaçlı kullanılabilen logolu maskelerin satışa sunulduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Farkındalık yaratma adına önemli bir adım atan Kulübümüz, yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını karşısında alınan önlemelerin başında gelen ve kullanımı zorunlu hale getirilen koruyucu sağlık maskelerini logolu olarak üretip, bugün itibariyle de www.fenerium.com.tr adresinden satışa sundu.

Sağlık protokolüne uygun bir şekilde; 6,5 cm x 9,5 cm ölçülerinde, yüzde 80 pamuktan üretilen ve dış yüzeyi antibakteriyel özelliği sayesinde 40 derecede 30 yıkamaya kadar 8 saat koruma sağlayan Fenerbahçe logolu koruyucu maskeler, korumalı filtre özelliğiyle dikkat çekiyor.

fenerium.com.tr adresi üzerinden satışa sunulan Fenerbahçe logolu koruyucu sağlık maskelerimiz, 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren de Fenerium mağazalarındaki yerini alacak.

Hemen satın almak için Link:

https://www.fenerium.com/kategori-urun/aksesuar/maske

Fenerbahçe logolu maskeleri satışa çıkardı

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