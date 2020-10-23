MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe loca fiyatlarını açıkladı! İşte Trabzonspor maçı ücretleri
GeriFutbol Fenerbahçe loca fiyatlarını açıkladı! İşte Trabzonspor maçı ücretleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe loca fiyatlarını açıkladı! İşte Trabzonspor maçı ücretleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe loca fiyatlarını açıkladı! İşte Trabzonspor maçı ücretleri
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kulübü, localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınması kararı sonrası fiyatları duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

COVID-19 salgını nedeniyle aylardır uzak kaldığımız evimize bu hafta taraftarımızla birlikte sınırlı sayıda da olsa geri dönüyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun müsabakalara locaların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınması kararı üzerine, taraftarlarımızı Trabzonspor’a karşı oynayacağımız Süper Lig maçında, mabedimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne bekliyoruz.

Bunun, ileriki günlerde daha fazla taraftarımızın stadımıza girişinin yolunu açmasını sağlayacak bir adım olmasını umarken, bu karşılaşmada sınırlı sayıdaki taraftarımızın sınırsız bir destekle ve 90 dakika boyunca takımımızın yanında olacağını biliyoruz.

Maç başına ya da sezonluk loca kiralama hakkında bilgi almak için vipsatis@fenerbahce.org adresine e-posta gönderebilir ya da 0216 542 17 85 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Trabzonspor maçı için localarımızın fiyatları şu şekilde:

Fenerbahçe loca fiyatlarını açıkladı İşte Trabzonspor maçı ücretleri

 

Fenerbahçe loca fiyatlarını açıkladı İşte Trabzonspor maçı ücretleri

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle