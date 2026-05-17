Fenerbahçe, Liverpool'un yıldızı ile anlaşmaya vardı! Karar yeni yönetimde

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 14:22

Fenerbahçe'de bir yandan başkanlık seçimleri öncesi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da mevcut yönetim Liverpool'un yıldızı ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sarı-lacivertli yönetim, Liverpool forması giyen İskoç sol bek Andrew Robertson transferinde önemli mesafe katetti.

Görüşmelerde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın da yer aldığı belirtilirken, taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

 

TÜRKİYE SEÇENEĞİNE SICAK BAKIYOR

Haberde, sözleşmesi sezon sonunda sona eren deneyimli sol bekin İngiltere'den ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı.

Robertson'un Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ifade edilirken, yeni yönetime sunulacak raporda İskoç futbolcunun da yer alacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Liverpool kariyerinde toplam 377 maça çıkan Andrew Robertson, 14 gol ve 69 asistlik katkı sağladı.

 

