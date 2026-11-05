Fenerbahçe Liverpool'u yendi, Türkiye farkı kapattı! Avrupa devine hezimet yakın

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları kritik galibiyetlerle Türkiye'nin sıralamadaki yükseliş umutlarını artırdı.

FENERBAHÇE'DEN 18 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde unutulmaz bir mücadeleye imza attı. İngiliz temsilcisini 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı. Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Liverpool karşısında elde edilen galibiyet, Fenerbahçe'nin turnuvadaki hedefleri açısından büyük önem taşırken Türkiye'nin UEFA ülke puanına da değerli bir katkı sağladı.

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Galatasaray'ın sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe de İngiliz devi Liverpool karşısında 3-2 kazanarak haftaya damga vurdu. Böylece Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcisi de haftayı üçer puanla tamamladı.

GALATASARAY'DAN STUTTGART KARŞISINDA KRİTİK ZAFER

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Galatasaray da 4. haftayı kayıpsız tamamladı. RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayan sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un attığı iki golle rakibini 2-0 mağlup etti. Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılıların aldığı bu sonuç, Türkiye'nin ülke puanı yarışındaki konumunu güçlendirdi.

HOLLANDA KAYBETTİ, FARKI KAPATIYORUZ

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın hedeflerinden biri olan Hollanda, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında istediği sonuçları alamadı. Hollanda temsilcileri PSV ve Feyenoord, oynadıkları karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye'nin iki galibiyetle tamamladığı haftada Hollanda'nın iki yenilgi yaşaması, iki ülke arasındaki puan farkının azalmasını sağladı.

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Güncellenen sıralamada Hollanda 55.395 puanla 8. sırada yer alırken Türkiye, 53.075 puanla 9. basamaktaki yerini korudu. İki ülke arasındaki farkın 2.320 puana gerilemesi, önümüzdeki haftalarda oynanacak Avrupa kupası karşılaşmalarının önemini daha da artırdı.

HEDEFİMİZ 8. SIRA

Avrupa kupalarında alınan sonuçların gelecek sezonlardaki temsilci sayısı ve turnuvalara katılım aşamaları üzerinde belirleyici olması, UEFA ülke puanı yarışını daha da önemli hale getiriyor. Türkiye, 9. sıradaki konumunu güçlendirirken bir üst basamakta bulunan Hollanda'yı yakalamayı hedefliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği galibiyetler, bu yarışta Türkiye'nin elini kuvvetlendirdi.

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Öte yandan Türkiye'nin hemen arkasında bulunan Yunanistan'ın 46.812 puanda kalmasıyla iki ülke arasındaki fark 6.263 puan olarak kayıtlara geçti. Avrupa kupalarında lig aşamasının devam etmesiyle birlikte temsilcilerimizin alacağı sonuçlar, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki geleceğini doğrudan etkileyecek.