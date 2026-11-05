Fenerbahçe, Liverpool'a acı çektirdi! Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Liverpool'u geriden gelerek 3-2'lik skorla mağlup etti.
Sarı lacivertlilerin bu dev zaferi, dünya basınında geniş yankı uyandırırken manşetleri süsledi.
İşte Fenerbahçe'nin 3-2'lik Liverpool zaferinin dış basın yansımaları...
THE SUN: Fenerbahçe 3 Liverpool 2: Kırmızılar İstanbul'da iki kez öne geçti ancak coşkulu ev sahibi taraftar desteğiyle, Türkler muhteşem bir geri dönüş zaferi kazandı.
AS: Muriqi, Iraola'yı havaya uçurdu.
Liverpool, beşinci Avrupa Kupası'nı kazandığı şehirde, Dirk Kuyt'un yönettiği Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Muriqi, maçın son dakikalarında belirleyici golü attı.
ESPN: FENERBAHÇE'NİN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞÜ!
Türkler, Liverpool'u 3-2 yeniyor
Alisson için kabus dolu bir gece
DAILYMAIL: Fenerbahçe 3-2 Liverpool: Dikkatsiz “Kırmızılar” Türkiye’de bir kez daha yenildi; Dirk Kuyt, hatalarla dolu eski takımı karşısında Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir galibiyete imza attı
L'EQUIPE: Fenerbahçe, Liverpool'u mağlup ederek savunma zaaflarını bir kez daha ortaya koydu.
Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. maç gününde Fenerbahçe, iki kez öne geçmesine rağmen Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Kırmızılar, turnuvanın en iyi 24 takımı arasında savunma açısından en kötü ikinci takım konumunda bulunuyor.
SKY SPORTS: Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürpriz! Dirk Kuyt, Liverpool'u yeniden rahatsız ederken Fenerbahçe üç puanı da kapıyor!
ESPN NL: Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin geçici antrenörü olarak eski aşkı Liverpool'a acı çektiriyor!
THE ATHLETIC: İstanbul'da oynanan maçın sonucu: Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Heyecan verici maç, Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz rakibe karşı beklenmedik bir galibiyet elde etmesiyle sona erdi.
THE TELEGRAPH: Liverpool’da felaket, Iraola’ya şimdiye kadarki en ağır gecesini yaşattı