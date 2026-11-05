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Fenerbahçe, Liverpool'a acı çektirdi! Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fenerbahçe-Liverpool#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 09:06

Fenerbahçe'nin tarihi Liverpool zaferi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı ve manşetlere taşındı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Liverpool'u geriden gelerek 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin bu dev zaferi, dünya basınında geniş yankı uyandırırken manşetleri süsledi.

İşte Fenerbahçe'nin 3-2'lik Liverpool zaferinin dış basın yansımaları...

Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

THE SUN: Fenerbahçe 3 Liverpool 2: Kırmızılar İstanbul'da iki kez öne geçti ancak coşkulu ev sahibi taraftar desteğiyle, Türkler muhteşem bir geri dönüş zaferi kazandı.

Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

AS: Muriqi, Iraola'yı havaya uçurdu.

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Liverpool, beşinci Avrupa Kupası'nı kazandığı şehirde, Dirk Kuyt'un yönettiği Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Muriqi, maçın son dakikalarında belirleyici golü attı.

Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

ESPN: FENERBAHÇE'NİN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞÜ!

Türkler, Liverpool'u 3-2 yeniyor

Alisson için kabus dolu bir gece

Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

DAILYMAIL: Fenerbahçe 3-2 Liverpool: Dikkatsiz “Kırmızılar” Türkiye’de bir kez daha yenildi; Dirk Kuyt, hatalarla dolu eski takımı karşısında Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir galibiyete imza attı

Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

L'EQUIPE: Fenerbahçe, Liverpool'u mağlup ederek savunma zaaflarını bir kez daha ortaya koydu.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. maç gününde Fenerbahçe, iki kez öne geçmesine rağmen Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Kırmızılar, turnuvanın en iyi 24 takımı arasında savunma açısından en kötü ikinci takım konumunda bulunuyor.

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Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

SKY SPORTS: Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürpriz! Dirk Kuyt, Liverpool'u yeniden rahatsız ederken Fenerbahçe üç puanı da kapıyor!

Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

ESPN NL: Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin geçici antrenörü olarak eski aşkı Liverpool'a acı çektiriyor!

Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

THE ATHLETIC: İstanbul'da oynanan maçın sonucu: Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin tarihi Liverpool zaferini yazdılar: Özlenen ruh geri döndüFenerbahçe'nin tarihi Liverpool zaferini yazdılar: Özlenen ruh geri döndü!Haberi görüntüle

Heyecan verici maç, Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz rakibe karşı beklenmedik bir galibiyet elde etmesiyle sona erdi.

Fenerbahçe, Liverpoola acı çektirdi Dünya, zaferi konuşuyor: Muriqi, havaya uçurdu

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THE TELEGRAPH: Liverpool’da felaket, Iraola’ya şimdiye kadarki en ağır gecesini yaşattı

Gözden KaçmasınFenerbahçe Liverpoolu yendi, Türkiye farkı kapattı Avrupa devine hezimet yakınFenerbahçe Liverpool'u yendi, Türkiye farkı kapattı! Avrupa devine hezimet yakınHaberi görüntüle
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#Fenerbahçe#Fenerbahçe-Liverpool#Şampiyonlar Ligi

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