Fenerbahçe-Liverpool maçının oyuncusu İsmail Yüksek seçildi!

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe rakibini 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi’nin golleriyle geçmeyi başardı. Liverpool'un golleri ise 25. dakikada Nyoni ve 69. dakikada Isak’tan geldi.

İSMAİL YÜKSEK MAÇIN OYUNCUSU OLDU

UEFA tarafından Fenerbahçe-Liverpool maçının en iyi oyunucusu ise İsmail Yüksek seçildi. İsmail Yüksek'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bu ilk bireysel ödülüm. Teşekkür ederim herkese. Tüm takımı da tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele koyduk ortaya. Kazanmayı hak ettik. Herkesin ayağına sağlık. Bu ödülü tüm takım adına alıyorum."