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Fenerbahçe-Liverpool maçının oyuncusu İsmail Yüksek seçildi!

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#Fenerbahçe#Liverpool#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Liverpool maçının oyuncusu İsmail Yüksek seçildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 00:43

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, maçın oyuncusu seçildi.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

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Fenerbahçe rakibini 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi’nin golleriyle geçmeyi başardı. Liverpool'un golleri ise 25. dakikada Nyoni ve 69. dakikada Isak’tan geldi.

Fenerbahçe-Liverpool maçının oyuncusu İsmail Yüksek seçildi

İSMAİL YÜKSEK MAÇIN OYUNCUSU OLDU

UEFA tarafından Fenerbahçe-Liverpool maçının en iyi oyunucusu ise İsmail Yüksek seçildi. İsmail Yüksek'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bu ilk bireysel ödülüm. Teşekkür ederim herkese. Tüm takımı da tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele koyduk ortaya. Kazanmayı hak ettik. Herkesin ayağına sağlık. Bu ödülü tüm takım adına alıyorum."

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#Fenerbahçe#Liverpool#Şampiyonlar Ligi

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