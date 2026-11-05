Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia! Transferini istiyorlar

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Fenerbahçe’nin Liverpool’u İstanbul’da 3-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada attığı gol ve ürettiği asistle yıldızlaşan Archie Brown, İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. TEAMtalk’ın özel haberine göre, Liverpool’un bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki sol bek için ilgisini artırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Brown, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan kritik Avrupa gecesinde ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. İngiliz futbolcunun yükselen grafiği, Premier Lig ekiplerinin transfer planlarında kendisine daha fazla yer vermesine neden oldu.

İngiliz yıldız, çarşamba gecesi Fenerbahçe’nin Liverpool karşısındaki geri dönüşünde başrol oynadı. Sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

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Kuyt yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, Liverpool karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Archie Brown ise takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı.

İngiliz sol bek, skoru 2-2’ye getiren golü kaydederken, ardından Vedat Muriqi’nin galibiyet golünde asist yaparak gecenin kahramanlarından biri oldu.

Brown’un bu performansı, Liverpool açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. TEAMtalk’un haberine göre, İngiliz ekibi bu sezon sol bek pozisyonu için oyuncuyu yakından takip ediyor ve transfer seçeneklerini değerlendiriyor.

Ancak Liverpool, Archie Brown ile ilgilenen tek İngiliz kulübü değil.

Bununla beraber, Archie Brown için Premier Lig’den birçok kulüp devrede. Chelsea, geçtiğimiz yıl İngiliz futbolcuyu gündemine almıştı.

Manchester United’ın da Brown’un gelişimini düzenli olarak takip ettiği belirtilirken, Newcastle United, Everton ve Brighton’ın da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

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24 yaşındaki futbolcu, 2025 yılında Belçika temsilcisi Gent’ten Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. İstanbul’daki ikinci sezonunu geçiren Brown, performansıyla Avrupa’nın önemli sol beklerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Futbola West Bromwich Albion ve Derby County altyapılarında başlayan Brown, genç yaşta İngiltere’den ayrılarak Avrupa’da yeni bir maceraya atıldı.

İsviçre’de Lausanne Sport forması giyen oyuncu, ardından Belçika’nın Gent takımına transfer oldu. Gent’teki başarılı performansının ardından Fenerbahçe’ye gelen Brown, sarı-lacivertli formayla gösterdiği gelişim sayesinde yeniden İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

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