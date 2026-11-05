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Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia! Transferini istiyorlar

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#Fenerbahçe#Liverpool#Transfer
Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia Transferini istiyorlar
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 11:48

Fenerbahçe-Liverpool maçında attığı gol ve yaptığı asist ile yıldızlaşan Archie Brown için İngiliz devinin devrede olduğu iddia edildi. Bununla beraber İngiltere'den diğer büyük kulüplerin de oyuncuyu dikkatle takip ettiği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe’nin Liverpool’u İstanbul’da 3-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada attığı gol ve ürettiği asistle yıldızlaşan Archie Brown, İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. TEAMtalk’ın özel haberine göre, Liverpool’un bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki sol bek için ilgisini artırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia Transferini istiyorlar

Brown, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan kritik Avrupa gecesinde ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. İngiliz futbolcunun yükselen grafiği, Premier Lig ekiplerinin transfer planlarında kendisine daha fazla yer vermesine neden oldu.

İngiliz yıldız, çarşamba gecesi Fenerbahçe’nin Liverpool karşısındaki geri dönüşünde başrol oynadı. Sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

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Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia Transferini istiyorlar

Kuyt yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, Liverpool karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Archie Brown ise takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı.

İngiliz sol bek, skoru 2-2’ye getiren golü kaydederken, ardından Vedat Muriqi’nin galibiyet golünde asist yaparak gecenin kahramanlarından biri oldu.

Brown’un bu performansı, Liverpool açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. TEAMtalk’un haberine göre, İngiliz ekibi bu sezon sol bek pozisyonu için oyuncuyu yakından takip ediyor ve transfer seçeneklerini değerlendiriyor.

Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia Transferini istiyorlar

Ancak Liverpool, Archie Brown ile ilgilenen tek İngiliz kulübü değil.

Bununla beraber, Archie Brown için Premier Lig’den birçok kulüp devrede. Chelsea, geçtiğimiz yıl İngiliz futbolcuyu gündemine almıştı.

Manchester United’ın da Brown’un gelişimini düzenli olarak takip ettiği belirtilirken, Newcastle United, Everton ve Brighton’ın da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

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Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia Transferini istiyorlar

24 yaşındaki futbolcu, 2025 yılında Belçika temsilcisi Gent’ten Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. İstanbul’daki ikinci sezonunu geçiren Brown, performansıyla Avrupa’nın önemli sol beklerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Futbola West Bromwich Albion ve Derby County altyapılarında başlayan Brown, genç yaşta İngiltere’den ayrılarak Avrupa’da yeni bir maceraya atıldı.

Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia Transferini istiyorlar

İsviçre’de Lausanne Sport forması giyen oyuncu, ardından Belçika’nın Gent takımına transfer oldu. Gent’teki başarılı performansının ardından Fenerbahçe’ye gelen Brown, sarı-lacivertli formayla gösterdiği gelişim sayesinde yeniden İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

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Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından olay iddia Transferini istiyorlar

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#Fenerbahçe#Liverpool#Transfer

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