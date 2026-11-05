Fenerbahçe-Liverpool maçı sonrası Jamie Carragher'dan eleştiri: 'Paralarını iyi kullanamadılar!'

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

Chobani Stadyumu'nda oynana karşılaşma Fenerbahçe'nin gollerini 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydederken Liverpool'un gollerini ise 25. dakikada Trey Nyoni ve 69. dakikada Alexander Isak attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 5 puana yükselirken, Liverpool ise 9 puanda kaldı.

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

CBS Sports'ta konuşan Jamie Carragher'ın açıklamaları şu şekilde:

"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM VAR"

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"Fenerbahçe'ye karşı alınan bu yenilgi, taraftarlara Liverpool'un çok pahalı bir kadroya sahip olduğunu ancak bu kadronun olması gerektiği kadar iyi ve dengeli olmadığını bir kez daha gösteriyor. Yeni gelen oyunculardan bazılarını düşündüğünüzde, teknik direktörden ziyade kulübü yönetenler açısından endişe verici bir durum var. Trey Nyoni ve Rio Ngumoha, Liverpool'un en iyi oyuncularıydı. Birkaç hafta önce Chelsea maçında da böyleydiler.

"GENÇ OYUNCULAR ONDAN DAHA İYİ OYNUYOR"

Ancak bu genç oyuncular, Liverpool'un büyük paralar harcadığı futbolcularla aynı pozisyonlarda oynuyor. Bradley Barcola 120 milyon sterline transfer edildi. Bu akşam santrfor olarak oynadı ve iyi bir performans sergileyemedi. Ancak genç oyuncular ondan daha iyi oynuyor. Orta sahada ise Nyoni var. Liverpool, bu pozisyon için doğrudan yüksek bonservis bedeli ödeyerek bir oyuncu transfer etmedi ancak bu yaz Ryan Gravenberch ve Szoboszlai'ye yüksek maaşlı sözleşmeler verdi. Gravenberch hafta sonunda Nyoni'ye yerini bırakırken, bu akşam oynayan Szoboszlai de özellikle iyi bir performans sergileyemedi.

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"LİVERPOOL PARASINI YETERİNCE İYİ KULLANAMADI"

Ne kadar yüksek maaşlar aldıklarını tahmin edebilirsiniz. Genç bir orta saha oyuncusunun onların önünde oynaması, paranın nereye harcandığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Kısacası Liverpool parasını yeterince iyi kullanamadı." ifadelerini kullandı.