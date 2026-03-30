Fenerbahçe, Livakovic’ten vazgeçti! Sürpriz bonservis

Fenerbahçe kariyeri beklentilerin uzağında kalan Dominik Livakovic'in takımdaki geleceği netleşiyor.

Devre arasında yuvası Dinamo Zagreb’e kiralık olarak dönen 31 yaşındaki tecrübeli kaleci için sarı-lacivertli yönetim, transferi kolaylaştıracak bir hamle yaptı.

Hırvat basınından Sportske Novosti'nin haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, başlangıçta 4 milyon Euro olan beklentisini dramatik bir şekilde düşürerek kapıyı 1-2 milyon Euro bandından açtı.

Bu hamle, sarı-lacivertlilerin oyuncuyu kadroda tutma niyetinin kalmadığı şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan, Dinamo Zagreb cephesinin bu transferi 1 milyon Euro civarında bir bedelle bitirmek istediği ifade ediliyor. Livakovic’in de yıllık maaş ve bonuslarla birlikte Zagreb ekibinden benzer seviyelerde bir kazanç elde etmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.