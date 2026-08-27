Fenerbahçe, Livakovic'in ayrılığını resmen açıkladı

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Fenerbahçe, resmi yayın organından yaptığı açıklamada Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertlilerin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

Teşekkürler Dominik Livakovic

Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Livakovic.

BARCELONA DA DUYURDU

Barcelona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kalbimizi korumaya hazır" notu ile Livakovic'i açıkladı.

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