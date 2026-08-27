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Fenerbahçe, Livakovic'in ayrılığını resmen açıkladı

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#Fenerbahçe#Transfer#Livakovic
Fenerbahçe, Livakovicin ayrılığını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 12:50

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe, resmi yayın organından yaptığı açıklamada Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu. 

Sarı lacivertlilerin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

Teşekkürler Dominik Livakovic

Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Livakovic.

Fenerbahçe, Livakovicin ayrılığını resmen açıkladı

BARCELONA DA DUYURDU

Barcelona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kalbimizi korumaya hazır" notu ile Livakovic'i açıkladı.

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Fenerbahçe, Livakovicin ayrılığını resmen açıkladı

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#Fenerbahçe#Transfer#Livakovic

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