Fenerbahçe lisansı çıkardı, Ankaragücü'ne gitti! Lamine Diack'tan 3+1 yıllık imza | Transfer Haberleri

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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe tarafından lisansı çıkarılan 21 yaşındaki ön libero Ankaragücü'ne gönderildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Senegalli başarılı orta saha oyuncusu Lamine Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü." denildi.

Lamine Diack kimdir?

Lamine Diack, 15 Kasım 2000 tarihinde Senegal'in Dakar kentinde dünyaya geldi. Futbola Oslo FA Dakar takımında başlayan Senegalli futbolcu, 2019 yılında FC Shkupi'ye transfer oldu.

1.86 boyundaki ön libero, Kuzey Makedonya ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon başında Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki Senegalli oyuncu geçtiğimiz sezon 1. Lig'de çıktığı 34 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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Senegal U20 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Lamine Diack'ın güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro.



Başkent ekibi Diack'ı bu videoyla duyurdu: