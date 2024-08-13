Fenerbahçe'de Jose Mourinho kariyerinde kötü bir ilk yaşadı

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık sebebiyle oynatamazken Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Mourinho, Lille karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Mert Hakan Yandaş oynarken hücum hattını Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin'den oluşturdu. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise kulübede şans bekledi.

FERDİ, SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Adana Demirspor müsabakasının son anlarında oyundan çıkan Ferdi'nin, arka adale gerilmesi yaşadığı açıklandı.

Maç öncesinde kendisini deneyen Ferdi'nin devam eden ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

TEK EKSİK

Fenerbahçe, Lille karşısında sakatlık nedeniyle 1 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

Haberin Devamı

TADİC YENİDEN KANATTA

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı.

Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi.

Adana Demirspor maçında teknik direktör Mourinho'nun 10 numara pozisyonunda oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Lille karşısında yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Haberin Devamı

RİBEİRO İLE TADİC TARTIŞTI

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'le sık sık karşı karşıya gelen Lille'in savunma oyuncusu Ribeiro, bir taç pozisyonunun ardından Tadic'in üzerine yürüdü.

Sırp yıldız Tadic de Brezilyalı oyuncuya karşılık verirken gerginlik daha fazla uzamadan sona erdi.

Bu tartışma sonrası Ribeiro'nun yanına Fenerbahçe Kaptanı Edin Dzeko, Lille oyuncuyu uyardı.

Ribeiro'ya bir şeyler söyleyen Dzeko, daha sonra o bölgeden uzaklaştı.



90 DAKİKAYI 3 FORVETLE TAMAMLADI

Karşılaşmaya tek forvet Edin Edin Dzeko ile başlayan Teknik Direktör Jose Mourinho, 63. dakikada oyuna Mert Hakan Yandaş'ın yerine Youssef En-Nesyri'yi dahil etti. Ataklarından sonuç alamayan sarı-lacivertlilerde 85. dakikada Dusan Tadic'in yerine Cenk Tosun görev aldı. 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe maçı da uzatmalara taşıdı.

Uzatma bölümünün başında ise Edin Dzeko - Bartuğ Elmaz değişikliği yapıldı.

Haberin Devamı

MOURINHO İLK KEZ ELENDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

TOTTENHAM DÖNEMİ

Maccabi Haifa - Eledi

Lokomotiv Plovdiv - Eledi

Shkendija - Eledi

ROMA DÖNEMİ

Trabzonspor - Eledi

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Lugano - Eledi

Lille - Elendi