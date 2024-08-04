Fenerbahçe, Lille hazırlıklarına Ülker Stadyumu'nda devam etti

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden sarı lacivertlilerin idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.00'te Fransa'ya hareket edecek.

Sarı-lacivertliler dün de Ülker Stadyumu'nda çalışmıştı.