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Fenerbahçe, Lille hazırlıklarına Ülker Stadyumu'nda devam etti

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#Fenerbahçe#Lille#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe, Lille hazırlıklarına Ülker Stadyumunda devam etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 14:35

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Salı günü Fransa ekibi Lille ile deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden sarı lacivertlilerin idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.00'te Fransa'ya hareket edecek.

Sarı-lacivertliler dün de Ülker Stadyumu'nda çalışmıştı.

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#Fenerbahçe#Lille#Şampiyonlar Ligi

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