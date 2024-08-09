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Fenerbahçe lige 'evinde' iyi başlıyor! 42 açılışın 33'ünü kazandı...

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#Kadıköy
Fenerbahçe lige evinde iyi başlıyor 42 açılışın 33ünü kazandı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 13:46

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 10 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçıyla başlayacak sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı 42 açılış karşılaşmasının 33'ünü kazandı.

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonundaki ilk maçında 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında başarılı bir görüntü sergiliyor.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 42 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 6 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

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- Son yenilgi 2003'te

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı.

Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı.

- Sezon açılışlarında 66 maçın 43'ünü kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 66 sezondaki ilk hafta maçlarında iyi bir grafik ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 43'ünü galibiyetle tamamladı.

Habere konu maçlarda 13 kez rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 10'da yenilgi yaşadı.

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#Kadıköy

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