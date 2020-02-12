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Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe lige döndü

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Fenerbahçe lige döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe, ligde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda ilk etapta salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleri yapıldı.

Ardından koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Kırklarelispor karşısında maça 11’de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışması ile noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Alman efsanesi Jurgen Klinsmann'ın Bayern formasıyla attığı en güzel golleri izliyoruz;

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