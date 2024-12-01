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Fenerbahçe lige dinç dönecek!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Amrabat
Fenerbahçe lige dinç dönecek
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 07:00

Prag’dan zaferle dönerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansını güçlendiren Fenerbahçe, dinlenmiş oyuncularla lige dönüyor.

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Kanarya’nın Süper Lig’de yarın oynayacağı Gaziantep karşılaşmasına Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Becao’nun da yer alacağı daha dinç bir kadroyla çıkması bekleniyor. Slavia Prag maçı öncesinde yaşadığı mide enfeksiyonu şikayetini atlatan Sofyan Amrabat’ın takımla çalışmalara başlamasının ardından, ligdeki son Kayserispor maçında 2 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın’ın antrenmanlarda gösterdiği performans, teknik ekibin yüzünü güldüren gelişmeler oldu.

Bir süredir form grafikleri tartışılan İsmail Yüksek ve Fred de Slavia Prag deplasmanında sergiledikleri etkili futbolla eski günlerine döndüklerini gösterdiler.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Amrabat

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