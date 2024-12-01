Fenerbahçe lige dinç dönecek!

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Kanarya’nın Süper Lig’de yarın oynayacağı Gaziantep karşılaşmasına Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Becao’nun da yer alacağı daha dinç bir kadroyla çıkması bekleniyor. Slavia Prag maçı öncesinde yaşadığı mide enfeksiyonu şikayetini atlatan Sofyan Amrabat’ın takımla çalışmalara başlamasının ardından, ligdeki son Kayserispor maçında 2 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın’ın antrenmanlarda gösterdiği performans, teknik ekibin yüzünü güldüren gelişmeler oldu.

Bir süredir form grafikleri tartışılan İsmail Yüksek ve Fred de Slavia Prag deplasmanında sergiledikleri etkili futbolla eski günlerine döndüklerini gösterdiler.