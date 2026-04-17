Fenerbahçe liderlik için Rizespor karşısında! Derbi öncesi öncesi 7 oyuncu kart ceza sınırında

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 07:00

Fenerbahçe bugün galip gelirse maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Asensio ile henüz hazır olmayan Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında bugün Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla ikinci sırada girdi. Lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, bugün kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek’in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

RİZE'DE FARKLI KAZANDI

Konuk takımda, Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı olduğu için kadroda bulunmayan Hojer, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak. Sakatlığı bulunan Zeqiri’nin ise kadroda olmayacağı öğrenildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2’lik skorla kazanmıştı.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

F.BAHÇE’de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Bununla beraber, sınırdaki oyunculardan biri bariz gol şansını engellemekten direkt kırmızı veya ikinci sarıdan atılırsa, cezasını bir sonrası resmi maç olan Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor çekeceği için Galatasaray maçında sahada olacak.

