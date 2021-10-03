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Fenerbahçe liderlik aşkına sahada, rakip Kasımpaşa! Bu maça iddaa oynayanların %52'si...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Kasımpaşa
Fenerbahçe liderlik aşkına sahada, rakip Kasımpaşa Bu maça iddaa oynayanların %52si...

Beşiktaş ve Trabzonspor'un kazandığı haftada hataya tahammülü olmayan Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

Olympiakos karşısında taraftarlarını üzen bir yenilgi alan Fenerbahçe, ligde ise üst üste 2 galibiyet alıp zirveye kadar çıkmıştı.

Soğuk algınlığını atlatan Mesut Özil maç kadrosuna geri dönüyor.

Son antrenmanın tamamında takımla çalışan Nazım Sangare'nin ilk 11'de başlaması beklenirken; TD Vitor Pereira'nın hücum merkezinde Serdar Dursun'u, arkasında Enner Valencia'yı oynatacağı söyleniyor.

Sol taraf yine Ferdi'de olacak, orta alanda Luiz Gustavo'nun yanında Miguel Crespo görebiliriz.

Stefan Kuntz'un A Milli Takım aday kadrosuna seçtiği Serdar Aziz de iyileşti. Son maçlarda sağ stoper olarak oynayan Filip Novak'ın yerine ilk 11'de forma giyebilir.

KASIMPAŞA

Cihat Arslan'ın geldiği ilk maç Giresunspor'u 2-0 yenen, ardından Galatasaray'a karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi bulan Kasımpaşa, üst üste 3 yenilgi aldıktan sonra geçtiğimiz hafta Konyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

Sol açık Kevin Varga ve stoper Jeffrey Bruma sakat. 5 maçtır forma giymeyen sol bek Mortadha Ben Ouanes iyileşti.

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Sezona Harun Tekin ilk 11'de başlamış, Cihat Arslan'la birlikte eldivenler Ertuğrul Taşkıran'a geçmişti.

Fenerbahçe serbest bıraktıktan sonra Kasımpaşa ile anlaşan Nabil Dirar da hazır durumda. Kayseri deplasmanında 24 dakika sahada kalmıştı...

Nicolai Jörgensen'in durumu maç saati netleşecek. Yetişmezse gözler Umut Bozok (3 gol - 1 asist) ile Yusuf Erdoğan'ın (2 asist) üzerinde olacaktır.

Fenerbahçe liderlik aşkına sahada, rakip Kasımpaşa Bu maça iddaa oynayanların %52si...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 7 resmi maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Cihat Arslan daha önce Fenerbahçe'ye 4 kez rakip oldu, 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%52'lik kesim Avrupa Ligi'nde aldığı yenilgiyi ligde telafi etmek isteyen Fenerbahçe'den Kadıköy'de 3 puan bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira Rüzgarı: Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilere yepyeni bir soluk getirdi...

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Kasımpaşa