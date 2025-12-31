Fenerbahçe, Lewandowski’ye resmen transfer teklifi yaptı! Almanlar duyurdu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda Sörloth, Nkunku gibi isimlerle görüşüp forvet hattına takviye yapmak isterken, ibrenin Lewandowski’ye de dönük olduğu biliniyordu.

Alman Bild gazetesi, Lewandowski’ye ilişkin yayınladığı haberde Fenerbahçe’nin ilgisinden bahsetti.

Konuya ilişkin Bild’de yer alan haber şu şekilde oldu:

Robert Lewandowski'nin geleceği hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Son haftalarda oyuncunun geleceğine ilişkin transfer dedikoduları daha da çoğaldı. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona eriyor ve ilerleyen yaşına rağmen kulüpler, onu transfer etmek için sıraya girmiş durumda.

Lewa, Noel'den 1 hafta önce Barcelona'da bir görüşme gerçekleştirdi. Polonyalı golcünün menajeri Pini Zahavi, MLS kulübü Chicaho Fire temsilcileriyle bir araya geldi. ABD kulübü, Lewadowski'yi sadece golcü olduğu için değil, aynı zamanda ligi tanıtacak bir marka yüzü olarak görüyor.

FENERBAHÇE İLETİŞİME GEÇTİ

Bununla beraber transferde rekabet devam ediyor. Suudi Arabistan Ligi'nde çeşitli kulüpler Lewandowski ile sözleşme imzalamak istiyor.

Lewandowski'ye Türkiye'den de bir teklif geldi. Fenerbahçe, Lewandowski'nin menajeriyle iletişime geçti ve teklifini iletti. Oyuncu, henüz bir karar vermedi.

SEZON SONUNU BEKLİYOR

Lewadowski, şimdilik Barcelona ile kazanacağı sportif başarılara odaklanmış durumda. Sezona zorlu bir başlangıç yaptı ancak Flick yönetiminde, takım içinde önemli bir rol üstlendi. Geleceğine ilişkin son kararı bahar aylarında vermesi bekleniyor. Barcelona'da kalması da olasılıklar dahilinde ancak bu, kulübün elinde.

Flick yeni bir forvet istiyor olsa da, Barcelona'nın yaşadığı mali problemler bu isteği engelleyebilir. Bu durumda, Lewa'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması gündeme gelebilir.

