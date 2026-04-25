Fenerbahçe, Lewandowski'nin sözleşmesini hazırladı! Türkiye'ye geliyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 12:40

Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski için düğmeye bastı.

Dünyaca ünlü bir forveti kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, Robert Lewandowski’nin peşine düşmüştü. 37 yaşındaki forvet, Barcelona ile sözleşmesi bittikten sonra bu yaz boşa çıkacak. Polonyalı golcü için adım atan ilk takım ABD ekiplerinden Chicago Fire oldu. Ardından Juventus’un da harekete geçtiği belirtildi.

FENERBAHÇE DE GAZA BASTI

İtalyan devinin, yarın Lewa’nın menajeri Pini Zahavi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe’nin de transfer için gaza bastığı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler de Zahavi ile önümüzdeki günlerde toplantı yapmayı planlıyor. İsrailli menajerin Türkiye’ye gelme ihtimali olduğu öne sürüldü.

İSPANYOLLAR DUYURDU

Suudi Arabistan’dan da ilgili olduğu Lewandowski için bir sürpriz iddia da İspanya’dan geldi. AS Gazetesi, daha önce dünyaca ünlü golcüyü serbest bırakma kararı alan Barcelona’nın bu konuda geri adım attığını yazdı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SÖZLEŞME PLANI

Barça’nın, 20.8 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Lewandowski’nin maaşında ciddi bir indirime gitmesi halinde 1 yıllık yeni sözleşme sunmaya hazır olduğu belirtildi. Lewa transferi için yarış kızışırken, Fenerbahçe’nin en az 2 yıllık kontrat ve yüksek bir maaşla bir adım öne çıkmak istediği kaydedildi.

 

