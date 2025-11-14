×
Fenerbahçe, Lewandowski transferi için resmi görüşmesini yaptı! Müjde

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Lewandowski Transferi#Sadettin Saran
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 12:02

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk transferini Lewandowski ile yapmak istiyor. Bu bağlamda sarı lacivertli kurmaylar, Lewandowski’nin yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar…

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler art arda yaşanmaya devam ediyor.

Ocak ayı ara transfer sezonu yaklaşırken sarı-lacivertli ekip dünyaca ünlü futbolcu için kolları sıvadı.

EN-NESYRI'NİN SATIŞINI BEKLİYORLAR

Youssef En-Nesyri, 2024-25 sezonunun başında 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. İspanyol ekibinin sonraki satıştan yüzden 10 payı bulunuyor. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen, bu yaz bonservis bedeli ödemeden transferler yapan Kırmızı-Beyazılar’ın gözü kulağı En-Nesyri’de. Sevilla, özellikle Suudi ekiplerinin ilgilendiği başarılı golcünün olası satışını heyecanla bekliyor.

LEWANDOWSKI İÇİN DEVREYE GİRİLDİ

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. 37 yaşındaki forvet, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, “Yeni sezonda Barcelona’da kalacak mıyım bilmiyorum. Acelem yok, kendimle barışığım. Örneğin kulüp benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap veremem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu hissetmem gerek. Sakinim, acelem yok” ifadelerini kullanmıştı.

OLUMLU GEÇTİ

İspanyol devinden ayrılması beklenen dünyaca ünlü golcü için Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Lewandowski’nin bağlı olduğu menajerlik şirketinden yetkililer ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda, Fenerbahçe’nin Lewa’yı ne kadar çok istediği, kendisiyle ilgili projeler ve kulübün hedefleri anlatıldı. Kurulan ilk temasın son derece olumlu geçtiği öğrenildi.

YÖNETİM İKNA EDERSE...

Ocaktaki transfer periyodu, Sadettin Saran’ın başkanlığı dönemindeki ilk transfer dönemi olacak. Saran bu nedenle tüm dünyada ses getirecek bir isme imza attırmak istiyor. Başkanın hayali, Robert Lewandowski’ye ocak ayında imzayı attırıp Çubuklu formayı giydirmek.

