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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi bitirdi! Bugün, İstanbul'a gelmesi bekleniyor...

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#Transfer#Leonardo Bonucci#Fenerbahçe
Fenerbahçe, Leonardo Bonucciyi bitirdi Bugün, İstanbula gelmesi bekleniyor...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 09:07

Sarı lacivertli yönetimle 6 aylığına anlaşma sağlayan tecrübeli stoper, Union Berlin’den bonservisini alır almaz imza atacak. Sözleşmesini feshetmek için Alman kulübü ile görüşmelerini sürdüren Leonardo Bonucci, işlemler tamamlandığı taktirde bugün İstanbul’a gelecek.

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Savunma bölgesine takviye yapma kararı alan Fenerbahçe’nin, Leonardo Bonucci’nin transferini büyük ölçüde bitirdiği iddia edildi.

İtalyan medyasının haberine göre sarı lacivertliler, 36 yaşındaki futbolcu ile 6 aylığına kesin olarak anlaşma sağladı. Sezon başında transfer olduğu Union Berlin’de umduğunu bulamadığı için ayrılma kararı alan Bonucci, sözleşmesini feshettikten sonra İstanbul’a gelecek.

Fenerbahçe, Leonardo Bonucciyi bitirdi Bugün, İstanbula gelmesi bekleniyor...

Bonservisini almak için görüşmelerini sürdüren Bonucci’nin, işlemler tamamlandığı takdirde bugün gelmesi de söz konusu.

Dünyanın en kariyerli stoperleri arasında yer alan 21 kupalı İtalyan futbolcu, Union Berlin’de 7 Bundesliga, 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp 1 gol attı. Fenerbahçe, uzatma opsiyonla 6 aylık sözleşme imzalayacağı Leonardo Bonucci için bonservis bedeli ödemeyecek.

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#Transfer#Leonardo Bonucci#Fenerbahçe

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