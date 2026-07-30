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Fenerbahçe, Leaoyu İstanbul'a getiriyor! Kritik 24 saat

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Transfer#Rafael Leao#Transfer Haberleri
Fenerbahçe, Leaoyu İstanbula getiriyor Kritik 24 saat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 09:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe, Milan'ın starı Leao'yu transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertlilerde hareketli 24 saat bekleniyor.

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Kanarya, hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için Rafael Leao transferinde girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Milan forması giyen Portekizli futbolcu için İtalya’da resmi temaslara başladığı ve görüşmelerde kritik aşamaya gelindiği öne sürüldü.

Fenerbahçe, Leaoyu İstanbula getiriyor Kritik 24 saat

Galatasaray’ın da ilgilendiği belirtilen Leao için yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer’in İtalya’ya giderek hem Milan hem de oyuncu cephesiyle masaya oturduğu aktarıldı.

Fenerbahçe, Leaoyu İstanbula getiriyor Kritik 24 saat

MİLAN 50 İSTİYOR

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İtalyan kulübünün 50 milyon Euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise bu rakamı 40 milyon Euroya çekmeye çalıştığı ifade edildi. Sarı-Lacivertliler’in, Greenwood transferinde uyguladığı ödeme modelini Leao için de devreye soktuğu belirtildi.

Fenerbahçe, Leaoyu İstanbula getiriyor Kritik 24 saat

DAHA ÇOK KAZANACAK

Yönetimin 40 milyon Euro’luk bonservisi dört taksitte ödemeyi önerdiği kaydedildi. Yıllık ücreti hazır kırmızı-Siyahlı ekibin bu şartları kabul etmesi halinde Portekizli yıldızın kısa süre içinde İstanbul’a getirileceği öne sürüldü. Fenerbahçe’nin, Milan’da yıllık net 7 milyon Euro kazanan Leao’ya 10 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro bonus içeren sözleşme sunduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Leaoyu İstanbula getiriyor Kritik 24 saat

KRİTİK 24 SAAT

Milan’ın Avusturya kampı öncesinde süreci sonuçlandırmak isteyen taraflar açısından önümüzdeki 24 saatin belirleyici olacağı ifade edildi.

 

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#Fenerbahçe Transfer#Rafael Leao#Transfer Haberleri

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