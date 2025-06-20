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Fenerbahçe, Lazio ile hazırlık maçı yapacak!

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#Fenerbahçe#Lazio#Portekiz
Fenerbahçe, Lazio ile hazırlık maçı yapacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 20:07

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lazio ile 30 Temmuz'da kozlarını paylaşacak.

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Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de gerçekleştirecek Fenerbahçe, kampın ardından İstanbul'da İtalyan ekibi Lazio ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertli takım, 14 Temmuz'da Portekiz'de kampa girecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Lazio#Portekiz

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