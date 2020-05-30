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GeriFutbol Fenerbahçe kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalıştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalıştı

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Fenerbahçe kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalıştı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takım, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Sahada uygulanan çabukluk hareketleriyle devam eden idman, pas oyunları ve dayanıklılık parkurlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva'da devam edecek.

Fenerbahçe kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalıştı

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