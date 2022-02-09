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Fenerbahçe kupadan elenince Sarhat Akın'dan İsmail Kartal'a tepki

#Fenerbahçe#Serhat Akın#Kayserispor
Fenerbahçe kupadan elenince Sarhat Akından İsmail Kartala tepki

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a 90+4'te yediği golle 1-0 yenilerek elenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın maç sonu 'Oyunumuz gelişiyor, objektif olan bunu görebilir' sözlerine takımın efsane futoblcusu Serhat Akın tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Serhat Akın, 90+4'te Ramazan Civelek'in golüyle Kayserispor'un Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın sözlerine tepki gösterdi.

İsmail Kartal'in sık sık '3 kulvarda devam ediyoruz' sözleri ve maç sonunda 'Oyunumuz gelişiyor, objektif olan bunu görebilir' ifadelerine sinirlenen Serhat Akın, art arda şu paylaşımları yaptı:

"Şimdi kaç kulvar kaldı yarışta olduğumuz?"

"Fenerbahçe'nin oyunu gelişiyor, objektif olanlar bunu görüyor' demiş değerli hocamız!!!!! Evin karşısında inşaat var şimdi ordan geliyorum. İki abiye sordum, 'Serhatım vallahi gelişen bir şey yok' dediler. Sizin düşünceniz ne?"

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