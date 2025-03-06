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Fenerbahçe, kupadaki derbi için de yabancı hakem istiyor!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçe, kupadaki derbi için de yabancı hakem istiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 15:45

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'la oynayacakları derbi maçı da ligde olduğu gibi yabancı hakemin yönetmesini hakem istediklerini açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kura neticesinde ligde şampiyonluk mücadelesi vere Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu.

Kura çekiminin ardından konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir maç olmasını ve iyi olanın kazanmasını temenni ediyoruz. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli" ifadelerini kullandı.

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"BU MAÇTA DA YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

Belgü, Galatasaray'la oynayacakları kupa maçında da yabancı hakem istediklerini belirterek, "Bizim bu konudaki duruşumuz çok net, çok belli. Tüm derbileri yabancı hakemlerin yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunun gündemini hakem konularıyla işgal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da, oynanacak olan tüm derbilerde de yabancı hakem olmasını isteriz, destekleriz" şeklinde konuştu.

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LİGDEKİ DERBİYİ SLAVKO VINCIC YÖNETMİŞTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbi maçta Sloven hakem Slavko Vincic görev yapmıştı. Karşılaşma 0-0 sona ermişti.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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