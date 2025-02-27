Fenerbahçe kupada Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

FENERBAHÇE GRUPTA LİDER

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

GAZİANTEP FK 3. SIRADA

Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Lungoyi, Okereke, Halil

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, Talisca, Cenk

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Gaziantep FK, sahasında oynadığı son 14 maçta sadece 1 kez (Galatasaray'a) mağlup oldu.

İki takım arasında oynanan son 7 resmi maçı Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı son 16 maçta mağlup olmadı.

Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 10 maçın 8'inde gol yemedi.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %47’si konuk takımın kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Türkiye Kupası'nda ikili averaja bakılmıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe, 2 farkla yenilse dahi bu maçta, çeyrek finale kalacak. Fakat ben Sarı-Lacivertliler'in kaybedeceğini düşünmüyorum. Özellikle derbideki oyun sonrası, kupada yedek ağırlıklı çıkacak kadrodan reaksiyon bekliyorum. Gaziantep ise iç sahada ligin en başarılı takımlarından. Kupada da evindeki maçı 4 farklı skorla kazanmıştı Selçuk İnan'ın ekibi. Bu mücadelede tercihim KG Var bahsi.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Gaziantep FK'nın galibiyetine 4.30 yerine 4.53, beraberliğe ise 3.60 yerine 3.79 oran veriliyor. Fenerbahçe'nin galibiyetinin oranı ise 1.48 yerine 1.53 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos, İsmail Yüksek, Livakovic, Djiku, Amrabat ve Levent Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

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ANTEP’TE DAUBIN YOK

Gaziantep FK'da ise Daubin sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak. Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların bugünkü mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.