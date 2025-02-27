Fenerbahçe kupada Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
FENERBAHÇE GRUPTA LİDER
Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.
GAZİANTEP FK 3. SIRADA
Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Lungoyi, Okereke, Halil
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, Talisca, Cenk
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Bu maça oynayan Misli üyelerinin %47’si konuk takımın kazanmasını bekliyor.
MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU
Türkiye Kupası'nda ikili averaja bakılmıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe, 2 farkla yenilse dahi bu maçta, çeyrek finale kalacak. Fakat ben Sarı-Lacivertliler'in kaybedeceğini düşünmüyorum. Özellikle derbideki oyun sonrası, kupada yedek ağırlıklı çıkacak kadrodan reaksiyon bekliyorum. Gaziantep ise iç sahada ligin en başarılı takımlarından. Kupada da evindeki maçı 4 farklı skorla kazanmıştı Selçuk İnan'ın ekibi. Bu mücadelede tercihim KG Var bahsi.
MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!
Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Gaziantep FK'nın galibiyetine 4.30 yerine 4.53, beraberliğe ise 3.60 yerine 3.79 oran veriliyor. Fenerbahçe'nin galibiyetinin oranı ise 1.48 yerine 1.53 olarak gösteriliyor.
*** Oranlar değişiklik gösterebilir.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe, kupa müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos, İsmail Yüksek, Livakovic, Djiku, Amrabat ve Levent Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
ANTEP’TE DAUBIN YOK
Gaziantep FK'da ise Daubin sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak. Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların bugünkü mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.