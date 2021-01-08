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GeriFutbol Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı 23 Ocak'ta!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı 23 Ocak'ta!

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı 23 Ocak'ta!
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi olarak yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu toplantımız 23 Ocak Cumartesi günü 10.30-13.30 saatleri arasında on-line olarak yapılacak ve Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.

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