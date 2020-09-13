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GeriFutbol Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı vefatının 3. yılında andı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı vefatının 3. yılında andı

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Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı vefatının 3. yılında andı
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Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticilerinden Hakan Dinçay için vefatının 3. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Sarı-laciverte olan tutkusuyla 15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, voleybol şubemizin birçok başarısında imzası olan Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçayı vefatının 3. yılında andı

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